Ihre Gedanken zu drei Jahrzehnten Deutsche Einheit äußerten mehrere Landespolitiker im kleineren Rahmen oder virtuell bei Liveübertragungen im Internet. Die zentralen Feierlichkeiten fanden in diesem Jahr in Potsdam statt - ebenfalls im reduzierten Format. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sprach am Samstag vor einem Orgelkonzert in Altenburg ein Grußwort. Ursprünglich war in der ostthüringischen Stadt unter anderem ein großes Bürgerfest geplant. Das "Deutschlandfest" von CDU und CSU, zu dem in der Vergangenheit mehrere Tausend Menschen kamen, wurde am 3. Oktober coronabedingt virtuell gefeiert.