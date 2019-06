Bei einem Unfall auf der A9 bei Dittersdorf sind am Freitagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale ist auch ein Kind unter den Verletzten. Laut Polizei flog ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache über die Leitplanke und stürzte anschließend einen Hang hinunter. Dabei habe sich das Fahrzeug auch überschlagen. Die Verletzten wurden per Hubschrauber in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Insgesamt waren drei Hubschrauber im Einsatz. Der Verkehr auf der Autobahn wurde nicht behindert.

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht (Symbolbild). Bildrechte: imago/Agentur 54 Grad