Der Lasterfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Bildrechte: MDR/NEWS5

Die A9 in Richtung München musste gesperrt werden. Wie lang die Sperrung noch dauern wird, ist bisher unklar. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sattelzug war nach Angaben der Polizei aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gestürzt. Teile der Ladung verteilten sich über die Autobahn. Das Fleisch aus dem Kühllaster war für die Verarbeitung in einer Wurstfabrik gedacht. Die Polizei gab den Schaden mit 120.000 Euro an.