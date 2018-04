Im Saale-Orla-Kreis haben sich am Sonntagmittag zwei tödliche Verkehrsunfälle zugetragen. Zwischen Pößneck und Kleindembach verunglückte ein 53 Jahre alter Motorradfahrer. Nach Polizeiangaben war der Biker im Kurvenbereich frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Autos wurde vor Ort medizinisch behandelt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Zuvor wurde in Triptis ein 75 Jahre alter Radfahrer von einem Auto erfasst und getötet. Laut Polizei geschah der Unfall in der Straße Am Morgenberg/Abzweig Burkhardstraße. Dort stießen der 40-jährige Autofahrer und der Radfahrer zusammen. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer zu schnell unterwegs. Der Radfahrer wurde am Kopf verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft soll eingeschaltet werden.