Auf der A9 bei Schleiz im Saale-Orla-Kreis ist am Montagmorgen ein mit Papierrollen beladener Laster umgekippt. Eine Fahrspur zwischen Schleiz und Dittersdorf in Richtung München wurde zunächst gesperrt. Nach Eintreffen des Abschleppdienstes werde die Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Das sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei MDR THÜRINGEN.

Gegen 5:20 Uhr hatte der Fahrer eines mit schweren Papierrollen beladenen Sattelzuges auf der A9 in Höhe Himmelsteiche die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr zunächst in eine Böschung. Beim Gegenlenken krachte sein Laster in die Autobahn-Leitplanke und kippte zur Seite. Ein Großteil der Ladung rollte auf die Fahrbahn - und muss nun geborgen werden.