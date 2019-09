Nach einem Unfall im Saale-Orla-Kreis ist ein 54 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war er am Freitagmittag mit seinem Wagen auf der B90 von Saaldorf kommend in Richtung Bad Lobenstein unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn geriet er in einer Kurve ins Schleudern und schließlich in den Gegenverkehr.