Erst vor gut einem Monat waren rund 300 Menschen zu einer Protestaktion gegen die geplante Waldwildnis bei Wurzbach gekommen. Das Umweltministerium will nun die Akzeptanz für das Vorhaben erhöhen: So soll das betroffene Waldstück vom Bund auf die Gemeinde übertragen werden. Darum bittet Umweltministerin Siegesmund in einem Schreiben an das Bundesumweltministerium. Als Eigentümerin könne die Kommune den Fichtenwald in Eigenregie in einen artenreicheren Mischwald umbauen.