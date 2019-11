In Thüringen wird nach einer Jugendlichen und ihrem Kleinkind gesucht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird die 15-Jährige und ihr dreieinhalb Monate alter Sohn seit Sonntag vermisst. Beide seien in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) untergebracht gewesen - doch nun fehlt von ihnen jede Spur.