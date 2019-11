Pößneck Vermisste mit Baby zurückgekehrt

Die seit Sonntag vermisste 15-Jährige und ihr Baby aus Pößneck sind wohlbehalten in das Mutter-Kind-Heim zurückgekehrt. Die junge Mutter war mit ihrem Kind bei Freunden in Bayern gewesen, teilte die Polizei mit. Die Jugendliche hatte am Sonntag das Heim zu einem genehmigten Ausgang verlassen, war aber nicht wie vereinbart um 18 Uhr zurückgekehrt.