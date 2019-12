Bei einer Verpuffung in seinem Wohnhaus im Saale-Orla-Kreis ist ein 80-Jähriger am Wochenende lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, flog ein Hubschrauber den Mann am Samstag mit schweren Verbrennungen am ganzen Körper in eine Spezialklinik in Halle.

Nach dem Unfall im Thüringer Saale-Orla-Kreis kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolfoto) Bildrechte: MDR/DRF Luftrettung