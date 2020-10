Fast ein Jahr nach einem Angriff auf einen Hotelier in Heinrichsruh bei Schleiz in Ostthüringen ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Sachse aus dem Raum Chemnitz am Donnerstag festgenommen. Ermittelt wird gegen ihn wegen versuchten Mordes. Das Amtsgericht Gera erließ Haftbefehl. Der 43-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.