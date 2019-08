Die Kommunen am Bleiloch- und am Hohenwartestausee wollen einen schwimmfähigen Autobus an Land und auf dem Wasser im Linienverkehr einsetzen. Nach Angaben des Infrastrukturministeriums fördert das Land das Konzept des Zweckverbands Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer mit zunächst 58.000 Euro. Die Kreise und Kommunen, die sich zu dem Zweckverband zusammengeschlossen haben, steuern weitere 7.000 Euro bei.

Mit der Summe sollen zunächst Ein- und Ausfahrstellen für den Amphibienbus an beiden Stauseen geplant werden. Solche Rampen könnten am Hohenwartestausee an der Linkenmühle und in Ziegenrück entstehen. Am Bleilochstausee ist Saalburg im Gespräch, sagte Jennifer Kautz vom Zweckverband. Die Kosten für solche Rampen sind noch offen - die Investition zu kalkulieren, ist Teil des Projekts. Der schwimmfähige Bus selbst würde rund 750.000 Euro kosten. Zum Einsatz kommen würde ein geschlossenes Fahrzeug mit Dieselantrieb.

In Hamburg schon im Einsatz auf Stadtrundfahrt

Der "Hafencity Riverbus" fährt in Hamburg an Land. Bildrechte: dpa Ein solcher Amphibienbus verkehrt in Deutschland beispielsweise in Hamburg - allerdings nicht im Linienverkehr. Der Anbieter setzt den Schwimmbus für eine kombinierte Stadt- und Hafenrundfahrt ein. Das Fahrzeug wurde von einer ungarischen Firma auf einem Lkw-Fahrgestell gebaut. Der Dieselmotor treibt an Land die Hinterachse an; im Wasser gibt es für den Vortrieb zwei sogenannte Jetantriebe, die unabhängig voneinander arbeiten.



Im Projektantrag des Zweckverbandes für eine Landesförderung ist übrigens nicht von einem Schwimmbus-Konzept die Rede. Vielmehr haben die Autoren einen Antrag zur "Erarbeitung eines Vorplanungsansatzes zur Umsetzung für den Einsatz alternativer Fortbewegungsmittel zur Sicherung der Daseinsvorsorge in der Naturparkregion Thüringer Meer" eingereicht.

Stichwort: Zweckverband "Infrastruktur und Tourismus Thüringer Meer" Im Oktober 2018 haben die Landkreise Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt gemeinsam mit 23 Gemeinden entlang der Saale einen Zweckverband gegründet, um die Stausee-Region voranzubringen. Der Verband soll den Kommunen helfen, Projekte zu steuern, private Investoren einzubinden und Förderanträge vorzubereiten.