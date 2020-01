Das seit dem Jahreswechsel geschlossene Wasserkraftmuseum in Ziegenrück im Saale-Orla-Kreis soll im Februar wieder öffnen. Betreiber Vattenfall erklärte am Montag, das Museum solle weiterbestehen. Nachdem beide Mitarbeiter Ende 2019 ausgeschieden seien, werde jetzt ein neuer Mitarbeiter gesucht. Vattenfall begründete die Schließung zudem mit Betriebsferien wegen geringer Besucherzahlen.

Vattenfall betreibt die Pumpspeicherkraftwerke an der Saalekaskade in Ostthüringen - Hohenwarte I und II, Bleiloch und Wisenta. Im Museum in der Fernmühle in Ziegenrück können Besucher erfahren, wie Menschen seit tausenden von Jahren die Wasserkraft nutzen.