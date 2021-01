Erneuerbare Energien Diskussion um Wasserkraftwerk in Hirschberg

Christian Dötsch will am alten Steinmühlenwehr in Hirschberg ein Wasserkraftwerk errichten. Das Landratsamt in Schleiz sieht das Vorhaben positiv, die Entscheidung wird aber das Landesamt für Umwelt in Erfurt fällen. Dort sieht man das Vorhaben kritisch.