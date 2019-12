Dieter Postler kennt sich aus auf Straßen und Wegen durch Deutschland. "Von Flensburg bis Füssen", sagt der 75jährige. Früher sei er wochenlang mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, jetzt mache er nur noch Tagestouren. Die führen ihn oft nach Thüringen. Sein Startpunkt ist Plauen. Und dort in Sachsen soll ja schon 1682 ein Kurfürst angewiesen haben: Reisenden über Land solle der Weg gewiesen werden – mit hölzernen Säulen, an denen bis zu fünf Arme die Richtung zu den nächsten Orten wiesen. Später, auf den Postmeilensäulen kamen noch Entfernungsangaben dazu.

Vom Wissen über Wege und Entfernungen

Aus einer Richtung sind es 8 km bis Tanna ... Bildrechte: MDR / Marian Riedel Früher musste ein Weg von A nach B erst abgelaufen oder abgefahren werden, ehe man eine Entfernung in Stein meißeln oder als Reisezeit auf ein Schild malen konnte. Heute nutze man die Vorzüge der modernen Technik, heißt es aus dem Landesamt für Bau und Verkehr in Thüringen. Satelliten-Bilder lassen Wegführungen erkennen. Entfernungen können aus Karten gemessen werden, die online zur Verfügung stehen. Eigentlich sollte jetzt alles viel genauer sein, wenn Wegweiser aufgestellt werden. Doch Dieter Postler sagt, er fühle sich von den Angaben auf manchen Schildern schlicht verschaukelt.

Schilder wie von Schildbürgern

... und aus der anderen Richtung sind es nur 5 km bis Tanna. Bildrechte: MDR / Marian Riedel Wenn Dieter Postler durch den Saale-Orla-Kreis radelt, staunt er immer wieder: In Rothenacker steht auf dem Wegweiser, es wären sechs Kilometer bis nach Tanna. In Tanna aber, am anderen Ende der Straße, stehen neun Kilometer als Entfernung bis Rothenacker. Ein bisschen mutet das an, als wären die Schilder kleine Schildbürgerstreiche.

Noch einen Zacken schärfer findet Radler Postler die Situation an der Bundesstraße 282. An einem Abzweig gibt es aus der einen Fahrtrichtung gleich zwei Schilder, die den Weg nach Tanna mit acht Kilometern angeben. Aus der anderen Fahrtrichtung aber verspricht ein Wegweiser nur fünf Kilometer. Wie kann das passieren, rätselt wohl nicht nur Dieter Postler

Auf den Spuren eines Rätsels

Eine Erklärung gibt Klaus Mäder vom Landratsamt in Schleiz. Die Verkehrsbehörde des Landkreises legt fest, wo Wegweiser und Verkehrszeichen stehen müssen. Wie die dann ausgeführt und beschriftet werden - das liegt nicht in der Zuständigkeit seiner Behörde. Dafür ist das Straßenbauamt des Landes verantwortlich. Das wirkte sich auch am Abzweig der B 282 aus: Bei einem Unfall war ein Wegweiser zerstört worden. Das Landratsamt beantragte dafür einen Ersatz. Dann ließ das Landes-Straßenbauamt ein neues Schild bauen – mit der Aufschrift "Tanna 5 km". Denn so kurz ist es, wenn man kurz nach dem Abzweig von der B282 eine Ortsverbindungsstraße benutzt. Man kann aber auch weiter auf der Kreisstraße nach Tanna fahren – dann bleibt es bei acht Kilometern.

Korrektur von Schildern ist kostspielig

Für Dieter Postler ist trotzdem unverständlich, dass die beiden älteren Schilder etwas anderes ankündigen als das neuere. Warum werden die Angaben nicht angeglichen, fragt er sich? Auch darauf hat Klaus Mäder im Landratsamt eine Antwort: Neue Schilder sind teuer - für den Steuerzahler.

Auch in Rothenacker Verwirrung: Von hier nach Tanna 6 km, aber am anderen Ende in Tanna stehen 9 km bis Rothenacker auf dem Wegweiser! Bildrechte: MDR / Marian Riedel "Natürlich müssen die Behörden handeln, wenn die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gefährdet ist", sagt Klaus Mäder. Aber eine nicht ganz korrekte Entfernungsangabe mache die Straße wirklich nicht unsicherer. Trotzdem will sich der Fachdienstleiter aus dem Landratsamt beim Landesstraßenbauamt dafür einsetzen, das Ärgernis mit den unterschiedlichen Angaben am Abzweig nach Tanna aus der Welt zu schaffen. Vielleicht hilft es ja schon, auf beiden alten Schildern die 8 mit einer 5 zu überdecken? Ganz billig ist selbst das nicht, heißt es aus dem Landesstraßenbauamt. Bis zu 150 Euro koste so ein Abdecker aus Blech. Noch kostspieliger wäre es natürlich, die Wegweiser komplett zu erneuern. Denn schon ein kleines Verkehrsschild schläge mit 250 bis 400 Euro zu Buche.

Irritierende Wegweiser nicht nur in Thüringen

Dieter Postler hat übrigens nicht nur rund um Tanna irritierende Schilder entdeckt. Ähnliches gibt es zwischen Greiz und Zoghaus im thüringischen Vogtland. Im benachbarten sächsischen Vogtlandkreis hatte Postler schon vor Jahren auf Schildbürger-Schilder hingewiesen. Und auch anderswo in Deutschland sei ihm so etwas schon aufgefallen. Postler sagt: "Ich finde das einfach ärgerlich."