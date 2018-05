Das Fürstliche Zeughaus Schwarzburg wird bald wieder zugänglich sein

Es gibt ein Happy End in Schwarzburg. Nach einigen Verzögerungen wird ab dem 12. Mai unter dem Titel "Fürstliche Erlebniswelten" das Zeug- und Torhaus an dem historisch bedeutsamen Schloss eröffnet. Zu verdanken ist das laut MDR THÜRINGEN Reporter Uli Braumann letztlich einem Förderverein, der mittlerweile auch Mitglieder in ganz Deutschland, Frankreich, der Schweiz und in den Niederlanden hat.