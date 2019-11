Comedian Nizar trat beim Obenauf-Comedy-Preis in Neuhaus am Rennweg auf. Bildrechte: MDR/hb/Robert Maschke

Ein Mitarbeiter des Subunternehmens in Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) habe sich gegenüber den deutschen Comedy-Künstlern Nizar und Amjad rassistisch geäußert. Beide waren am Freitag, 1. November, beim Sonneberger Obenauf-Comedy-Preis aufgetreten. Auf der Weiterfahrt hatten sie eine Autopanne und bekamen von dem Autovermieter einen Leihwagen vermittelt. Als die beiden das Auto in Bad Blankenburg holen wollten, wurden sie von einem Mitarbeiter mehrfach rassistisch beleidigt.