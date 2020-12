Der Name der Bäckerei in dem Rudolstädter Ortsteil ist allerdings nicht so wichtig, denn alle in der Region wissen, wo es die berühmten Semmeln gibt. Das Rezept der Semmel ist seit Jahrzehnten nahezu unverändert geblieben, wie Bäckermeister Steffen Wolf sagt, der den Beruf bereits in vierter Generation ausübt. Das Geheimnis der Semmel liegt im Teig, aber erst im Ofen mit einer Steinplatte wird die Unterseite des Backwerks knusprig. Durch die hohe Temperatur der Steinplatte wird die Semmel aromatischer - und ein grobes Mehl aus Haferschalen verhindert das Anbacken.