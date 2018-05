Streit um Umbau des Barigauer Turms

Die Gemeinde Oberhain im Kreis Saalfeld-Rudolstadt streitet mit dem Wirt der Gaststätte im denkmalgeschützten Barigauer Turm. Die Gemeinde will den Turm auf der 665 Meter hoch gelegenen Barigauer Höhe für rund 250.000 Euro modernisieren, um Hygienestandards zu erfüllen. Dazu ist ein unterkellerter Anbau mit Lagerflächen, Gästetoiletten und Personalraum geplant. Außerdem sollen eine Terrasse sowie eine verglaste Touristeninformation an den Turm gebaut werden. Laut Bürgermeister Egon Langguth sollen die Bauarbeiten an dem mehr als 100 Jahre alten Turm noch in diesem Jahr beginnen.

Der Barigauer Turm im Thüringer Schiefergebirge. Bildrechte: MDR FERNSEHEN