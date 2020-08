Am Etzelbach, einem kleinen Seitenarm der Saale, haben die Biber ganze Arbeit geleistet: Staudämme gebaut und Biberburgen angelegt. Das beeindruckt Naturschützer, zum Beispiel den Rudolstädter Naturfilmer Wilfried Matz, der eine Dokumentation über die Tiere hier gedreht hat. "Die Bauer nicht irgendwo einen Damm, nein, die suchen sich immer strategisch interessante Ecken, um mit geringstem Kraftaufwand optimale Wirkung zu erzielen", sagt er. "Das sind Baumeister, das ist erstaunlich."

Seit seiner Rückkehr 2012 kam mit dem Biber um das Gebiet am Etzelbach auch die Natur- und Artenvielfalt zurück. Zuvor waren dort nur Beton und Acker. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Aber: Der Nager hat nicht nur Freunde. Sein Arbeitsdrang hat manchen wohl geärgert. Übergriffe auf die Tiere gebe es hier immer wieder, sagt Dirk Rappmann. Einige Biber seien in den vergangenen Jahren durch Schüsse getötet worden. Andere seien vergiftet worden. Auch Biberdämme und Biberburgen, die Bauten, in denen die Biber leben, seien zerstört worden, erzählt er. In einigen Fällen habe er Anzeige bei der Polizei erstattet. "Die Täter wurden aber nicht ermittelt", sagt er. Für ihn bleibt deshalb nur das Gespräch. "Wir versuchen natürlich zu entschärfen, versuchen zu helfen und Tipps zu geben", sagt Dirk Rappmann. Zum Beispiel könnten Grundstücksbesitzer nahe Biber-Revieren ihre Bäume mit sogenannten Drahthosen schützen.