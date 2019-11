Kunststofftage Forscher in Rudolstadt entwickeln Bio-Klebstoff

Andreas Krypczyk ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Entwicklungsingenieur. Sein Labor im roten Klinkerbau des Thüringischen Instituts für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK) in Rudolstadt erinnert an eine Versuchsküche. In Regalen stehen Beutel und Fläschchen mit Harzen, Schüsseln mit weißem Brei, Rührlöffel und ein Ofen. "Im ersten Schritt ist es eigentlich so, wie ein Kochrezept entwickeln", sagt Krypczyk. Was er zubereitet, ist allerdings nicht essbar. Stattdessen entsteht aus dem weißen Brei ein Bio-Klebstoff: Ohne Lösungsmittel, geruchlos, umweltfreundlich und biologisch abbaubar.