Bei Sondershausen ist eine Strohpresse in Brand geraten. Auch andernorts in Thüringen entzündeten sich am Dienstag Feuer.

Bei Sondershausen ist eine Strohpresse in Brand geraten. Auch andernorts in Thüringen entzündeten sich am Dienstag Feuer.

Bei Sondershausen ist eine Strohpresse in Brand geraten. Auch andernorts in Thüringen entzündeten sich am Dienstag Feuer. Bildrechte: MDR/WichmannTV

Mehrere Feuer: Waldbrand in Thüringen - Strohpresse entzündet Feld

Hauptinhalt

Große Brände haben am Dienstag die Feuerwehr in Thüringen in Atem gehalten. Bei Rudolstadt gingen Tausende Quadratmeter Wald in Flammen auf, in Nordthüringen entzündeten sich mehrere Felder.