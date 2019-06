Bei einem Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Rudolstadt sind am Donnerstagabend vier Bewohner verletzt worden. Sie erlitten nach Angaben der Polizei eine Rauchgasvergiftung. Die Ermittler verdächtigen einen 20-jährigen Bewohner, das Feuer in seinem Zimmer gelegt zu haben. Er soll seine Bettdecke angezündet, sein Zimmer verlassen und es von außen verschlossen haben. Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam.