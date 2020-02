Von der Anlegestelle unterhalb des Gasthauses Linkenmühle am Hohenwartestausee geht es für die Mühlenfähre auf große Fahrt - Richtung Anlegestelle Altenbeuthen. Rund 400 Meter geht es quer über den See. Seit 1994 fährt die Fähre jeden Tag über den See - immer von April bis Oktober. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt