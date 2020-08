In dieser Woche arbeiten Spezialisten eines Ingenieurbüros aus Erfurt am Obernitzer Brückenfundament, um den Blitzschutz für die Stahlpylone vorzubereiten. Diese Stahlträger sollen im Oktober gesetzt werden und später die Tragseile der Brücke halten.

Zwischen Obernitz und Reschwitz hatte es bereits früher Brücken gegeben. Eine zu DDR-Zeiten von der NVA errichtete Holz-Bohlen-Brücke, wurde wegen ihres maroden Zustands bereits in den 80er-Jahren abgerissen. Der Neubau zwischen den vorhandenen Zufahrten an beiden Ufern soll nur für Radfahrer und Fußgänger freigegeben werden. Die Brücke ist aber so konzipiert, dass im Notfall auch Rettungsfahrzeuge über sie rollen können.