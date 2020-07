Stichwahl Frank Dietzel wird neuer Bürgermeister in Uhlstädt-Kirchhasel

3.007 Stimmen sind bei der Stichwahl am Sonntag abgegeben worden. Am Dienstag tagt der Wahlausschuss, danach wird das Wahlergebnis bestätigt, so Gemeindewahlleiterin Ulrike Heyder-Freiny. Die Wahlbeteiligung der Stichwahl zum Bürgermeister lag bei 61,4 Prozent.

