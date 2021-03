Außenstandort Buga 2021: Bergfried-Park in Saalfeld wird saniert

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Der Countdown zur Bundesgartenschau 2021 in Erfurt läuft. Wenn es Ende April losgeht, dann sind auch 25 Parks in ganz Thüringen dabei - als die sogenannten Außenstandorte der Buga. Einer davon: Der Bergfried-Park in Saalfeld. Im Park richtet die Stadt für 500.000 Euro das frühere Gärtnerhaus wieder her. Aber das Herzstück des Parks, die herrschaftliche Villa, muss noch auf die dringend notwendige Sanierung warten.