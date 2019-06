Die Bauarbeiten am Chrysopras-Wehr in Bad Blankenburg sollen noch im Sommer beendet werden. Das sagte Bauplaner Ralf Deutschmann MDR THÜRINGEN am Dienstag. Besucher könnten dann wieder den Bereich unterhalb des Wehres betreten. Zurzeit wird der bis vor kurzem noch einsturzgefährdete Teil des Wehres wieder aufgebaut.

Das rund 200 Jahre alte Chrysopras-Wehr am Eingang des Schwarzatals wird seit 2018 saniert. Zuvor hatten Bürger für den Erhalt des Wehres demonstriert, das ein beliebtes Ausflugsziel ist. Rund 500.000 Euro seien bisher in die Bauarbeiten geflossen, so die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG). In zwei Jahren soll neben dem Wehr noch eine Fischtreppe angelegt werden.