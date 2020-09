Das historische Chrysopraswehr in Bad Blankenburg ist am Freitag nach fast zweijähriger Sanierung eingeweiht worden. Wie das Thüringer Umweltministerium mitteilte, wurde das landeseigene Wehr in historischer Form wiederhergestellt. Dafür hatte das Land 1,2 Millionen Euro bereitgestellt. Bei der Restaurierung wurde zum größten Teil das historische Material wiederverwendet.