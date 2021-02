Sie geht zum Bussteig, steigt ein und setzt sich. Dass sie alleine mit dem Bus zum Impfen nach Pößneck fährt, sei für sie keine Frage gewesen. "Ich habe ja niemanden, der mich fahren kann." Impfen lassen wollte sie sich trotzdem so schnell wie möglich. Ihre Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht mehr richtig. "Da kann ich doch nicht damit warten." Angst hat sie nicht vor der Impfung. "Ich habe ja früher schließlich selbst gepiekst", sagt sie. "Ich war Gemeindeschwester in Lauscha."

Nach einer halben Stunde kommt der Bus in Pößneck an. Sie steigt aus. Von hier aus will sie weiter fahren. Wieder mit dem Bus, aber zum Krankenhaus, in dem seit Mitte Januar die Impfstelle ist. Doch wo ist der richtige Bahnsteig?