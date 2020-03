Von unserer Erzeugerseite her gibt es momentan keine Probleme. Ob mit oder ohne Corona muss in der Landwirtschaft jeden Tag gearbeitet werden, ich kann meine Produktion nicht einfach hoch- oder runterfahren wie einen Industriebetrieb. Die zum Teil leeren Regale sind in meinem Augen zum einen der Auslagerung von Produktionen ins Ausland geschuldet, weil dort oft kostengünstiger gearbeitet werden kann als vor Ort. Zum anderen geraten die überall praktizierten Just-in-time-Lieferketten in der Krise nun durcheinander. Es wird ja aufgrund der Kostenersparnis kaum mehr Lagerhaltung betrieben. Davon sind wir als Betrieb nicht ausgenommen.

Stefan Blöttner ist Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Teichel bei Rudolstadt. Er hat sich in den vergangenen Monaten an den Bauernprotesten beteiligt. Bildrechte: MDR/Agrargenossenschaft Teichel/Stefan Blöttner