Seit dem 16. Dezember ist der Salon zu. So geht es auch Constanze Stroehl in Volkstedt. Die Friseurmeisterin betreibt ihren Salon in dem Rudolstädter Ortsteil ganz allein. Eigentlich kommen Stammkunden aus der Umgebung in das kleine Geschäft direkt an der Kirche oder Constanze Stroehl macht Hausbesuche. Seit Wochen gibt es nichts davon. Das Schild mit dem Datum, wann der Salon wieder öffnet, ist zweimal geändert. Die letzte Änderung sind zwei Fragezeichen.