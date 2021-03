Mit einer Mahnwache haben am Dienstagnachmittag rund 100 Eltern für den Erhalt der Grundschulen auf dem Land demonstriert. Die Eltern forderten, dass die Grundschulen in Gräfenthal, Katzhütte, Probstzella und Lehesten ab dem Schuljahr 2022 geöffnet bleiben. Das sagte Marcel Kuhnen, Sprecher der Initiative Pro Grundschule aus Gräfenthal.

In Gräfenthal gibt es eine Einschulungsprämie in Höhe von 2.000 Euro. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Laut dem Bürgermeister von Gräfenthal, Wolfgang Wehr (parteilos), haben die Bürger rund 1.200 Unterschriften für den Erhalt der Grundschulen gesammelt. Für Eltern, die ihre Kinder an der Grundschule in Gräfenthal anmelden, zahlt der Bürgermeister jetzt Einschulungsprämien in Höhe von 2.000 Euro. Einige Eltern haben ihre Kinder daraufhin schon angemeldet.

Um trotzdem zu verhindern, dass die Grundschulen geschlossen werden, hatte die CDU-Fraktion in die Kreistagssitzung am Dienstagabend einen Antrag eingebracht. Die Kreistagsmitglieder sollten abstimmen, ob die Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises erhalten bleiben - auch wenn sie die Mindestschülerzahlen nicht erreichen. Das Ergebnis der Abstimmung am Dienstagabend: Die Grundschulen bleiben erhalten.