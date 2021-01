Eine Stallpflicht gilt außerdem im gesamten Landkreis Eichsfeld. Im Weimarer Land sind mehrere Gebiete betroffen, die auf der Seite des Landratsamts eingesehen werden können. Im Ilm-Kreis gilt die Stallpflicht ab Montag in Teilen von Ilmenau, in der Stadt Arnstadt einschließlich des Ortsteils Rudisleben, in der Gemeinde Dornheim sowie in den Ortsteilen Ichtershausen sowie Sülzenbrücken.