Einst haben die meisten Besucher der Mahnwache in dem Gebäude gefeiert, getanzt, und gelacht - am Samstag dagegen betretene Mienen vor dem Kulturpalas. Seit Jahren verfällt das Gebäude, nachdem in den 1990er Jahren ein Unternehmer aus Bayern das Kulturhaus "Maxhütte" in Unterwellenborn gekauft hatte. Anfang des Jahres war der einsturzgefährdete Nordflügel mit knapp 126.000 Euro an Fördermitteln vom Land stabilisiert worden. Wie die Staatskanzlei MDR THÜRINGEN mitteilte, will das Land das Kulturhaus und den Förderverein weiter unterstützen und bietet an, zwischen Förderverein und Eigentümer zu vermitteln. Angesichts der baukulturellen und historischen Bedeutung des Kulturpalastes würde das Land außerdem eine dauerhafte Nutzung des Kulturpalastes finanziell unterstützen.