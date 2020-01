Rudolstadt Erneuter Brand in Mehrfamilienhaus: Wohnungen unbewohnbar

In Rudolstadt ist am Donnerstag erneut Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nachdem es im Keller des Hauses schon am Mittwoch gebrannt hatte, loderten diesmal Flammen bis zum Dachstuhl des Hauses. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es gebe Hinweise auf Brandstiftung, heißt es von der Polizei.

Bei dem Kellerbrand am Mittwochabend waren acht Bewohner leicht verletzt worden. Wegen des starken Rauchs konnten sie nicht aus eigener Kraft das Haus verlassen. Sie mussten von der Feuerwehr gerettet werden, einige per Drehleiter. Am Donnerstag brach dann erneut Feuer aus. Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale MDR THÜRINGEN sagte, hatte sich offenbar ein Glutnest in einer Zwischendecke halten und neu entzünden können. Die Flammen griffen auf das gesamte Gebäude über. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagabend noch an.