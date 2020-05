Auch in anderen Regionen trat der ältere Mann schon in Erscheinung. So gab er sich in Mai im Stadtarchiv in Meiningen gegenüber einer Mitarbeiterin als Erzbischof von Havanna aus. Wie es in der Ostthüringer Zeitung heißt, soll der 71-Jährige seine Masche als falscher Kardinal auch in anderen Ländern versucht haben.