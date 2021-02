Das dreifach donnernde „Horri-do“ des Karnevalvereins Oelze in Katzhütte (Saalfeld-Rudolstadt) klingt an diesen Faschingstagen etwas anders. Denn statt in der Mehrzweckhalle kommt der Ruf aus dem Lautsprecher zu Hause. Noch bis zum Sonntag, dem 14. Februar, steigt die digitale Faschingsparty mit Videos auf Youtube.

Livestreams und Best-of-Videos

Auch der Camburger Carnevalverein bringt den Faschingsball ins Wohnzimmer. Geplant dazu ist ein Livestream auf Facebook am Samstag, dem 13. Februar, ab 20:11 Uhr mit der Band Vinothek. Wer sich davor schon in Stimmung bringen möchte, kann das diesjährige Programm als Video schauen.

Die Narren in Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) begehen Karneval ebenfalls digital. Am 14. Februar zeigt sich die Kurschania ab 19 Uhr live auf Youtube. Am Rosenmontag gibt es eine Wiederholung.