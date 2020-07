Am ursprünglich für das Rudolstadt-Festival geplanten Wochenende haben einige Musiker der Absage für 2020 getrotzt und spontan auf der Straße musiziert. Wie Bürgermeister Jörg Reichl sagte, verfolgten rund 100 Zuschauer die kleinen Auftritte. Es sei eine Hommage an das Festival gewesen, so Reichl.