Mit einem Feuerlöscher hat ein 40-jähriger Mann aus Saalfeld den neuen Begleiter seiner früheren Lebensgefährtin angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sprühte er dem 36-Jährigen aus Pößneck (Saale-Orla-Kreis) Löschpulver ins Gesicht, als er das Paar in der Nacht zum Sonntag in Saalfeld erblickte.

In Saalfeld griff ein Mann zum Feuerlöscher, als er seine Ex-Freundin mit dem neuen Partner sah. (Symbolfoto) Bildrechte: Imago