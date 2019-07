Hufeisennasen-Fledermäuse im Dachstuhl des ehemaligen Hotels Schwarzeck in Bad Blankenburg.

Hufeisennasen-Fledermäuse im Dachstuhl des ehemaligen Hotels Schwarzeck in Bad Blankenburg. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Bad Blankenburg Verlassenes Hotel bietet Fledermäusen Zuflucht

In Bad Blankenburg in Thüringen haben Kleine Hufeisennasen einen neuen Lebensraum erobert: In der Ruine des ehemaligen Hotels und Sanatoriums Schwarzeck. Allerdings sind die Fledermäuse dort nicht sicher.

von Stefanie Reinhardt