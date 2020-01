Tausende stecknadelkopfgroße gallertartige Kügelchen mit schwarzen Pünktchen lagern im Fisch-Bruthaus an der Schwarza. Die schwarzen Pünktchen - das sind Augen, und die Kügelchen, die werden in den nächsten Tagen zu gut ein Zentimeter langen Miniforellen. Im Bruthaus des Fischereisportvereins Bad Blankenburg fließt etwa vier Grad kaltes Bachwasser durch die Brutrinnen. Das ist zwei bis vier Grad wärmer als es zu dieser Jahreszeit üblich wäre und darum haben es die Bachforellen in diesem Jahr besonders eilig. Drei Wochen früher sind sie dran, Fanni und Flori und ihre rund 180.000 Fischgeschwister.

Stefan Franke und Manfred Schmidt (rechts) gucken in eine Brutrinne und suchen vom Pilz befallene Eier. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann Manfred Schmidt und seine "Rentnergang", wie er seine Vereinsfreunde liebevoll nennt, wechseln sich mit der Brutpflege ab. Täglich müssen die Temperatur gemessen und die faulen Eier aussortiert werden - das schaffen die berufstätigen Vereinsmitglieder zeitlich nicht, meint er. "Wir betreuen die Brut, damit keine abgestorbenen Eier im Kasten sind. Abgestorbene Eier verpilzen und stecken die restlichen Eier an. Das werden dann Klumpen. Die müssen also raus, sonst hätten wir nur Schrott hier", erzählt der rüstige Senior und beäugt skeptisch ein Ei auf einem kleinen Saugröhrchen. Bildet sich auf der gelblichen Hülle eine hellere Schicht? Dann fliegt es raus! Die Erfolgsquote ist super: Rund 95 Prozent der befruchteten Eier werden zum Brütling - in der freien Natur entspricht das laut Schmidt dagegen etwa der Ausschussquote.

Hüpferlinge für die Miniforellen