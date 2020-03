In der Gemeinde Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) sind fünf Personen positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. In diesem Zusammenhang soll der Kindergarten "Bunte Spielwelt" ab Freitag für die nächsten 14 Tage geschlossen bleiben. Das teilte der Landkreis am späten Donnerstagabend auf seiner Facebook-Seite mit. In Thüringen gibt es damit 23 bestätigte Fälle (Stand Freitagmorgen).