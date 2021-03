Sonntagnacht am Bahnhof in Zeutsch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Große Scheinwerfer erhellen die Baustelle. Schon seit zwei Tagen bereiten die Bauarbeiter hier den Transport des neuen Fußgänger-Tunnels vor. Das zwölf Meter lange Teil soll in der Nacht in die Bahnstrecke eingebaut werden. Bis zum Abend haben die Arbeiter Schienen abgebaut, Schotter und den Bahndamm entfernt und große Stahlwände gegen den Druck des Grundwassers montiert. Vor dem Tunnel-Element stehen zwei große Hydraulik-Pressen. Sie sorgen dafür, dass der Tunnel Millimeter für Millimeter an seinen neuen Standort rückt.