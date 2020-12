Das Thüringer Landesmuseum auf der Heidecksburg Rund 80.000 Menschen besuchen jedes Jahr das Museum auf die Heidecksburg. Damit liegt es unter den Thüringer Museen bei den Besucherzahlen an fünfter Stelle. 80.000 Euro zahlt das Landesmuseum pro Jahr an Miete an die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Alles was nutzerbedingt ist, zahlt das Museum: Zum Beispiel Steckdosen und Stromleitungen, die für neue Ausstellungsvitrinen gebraucht werden. Zum Landesmuseum auf er Heidecksburg gehören auch das Zeughaus und der Kaisersaal auf der Schwarzburg, das Fröbelmuseum in Bad Blankenburg und Museum für Forst- und Jagdgeschichte in Paulinzella.