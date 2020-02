Rudolstadt Erste Röntgenröhre der Welt nachgebaut

Vor 125 Jahren veränderten sie die Welt: Die Röntgenstrahlen. Conrad Röntgen entdeckte sie 1895 in einem Labor in der Universität Würzburg. Seine Entdeckung war eine weltweite Revolution für die Diagnose in der Medizin: zum ersten Mal konnten Ärzte damit in den menschlichen Körper hineinschauen. Im Röntgenwerk von Siemens in Rudolstadt haben Mitarbeiter zu diesem Jubiläum die historische Röntgenröhre von Conrad Duden nachgebaut.

von Stefanie Reinhardt