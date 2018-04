Hochseilartisten überqueren Hohenwarte-Stausee für Brücken-Projekt Linkenmühle

Etwa 7.000 zahlende Gäste kamen an beiden Ufern am ehemaligen Standort der früheren Linkenmühlen-Brücke zusammen. In einer Höhe von bis zu 40 Metern über dem Wasser zeigten die Artisten der Hochseiltruppe "Geschwister Weisheit" den früheren Verlauf der Brücke am Himmel. Bildrechte: MDR/Marian Riedel