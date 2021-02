Der Pegel der Saale hat am Montag in Rudolstadt und Saalfeld-Remschütz die Meldegrenze für Hochwasser überschritten. Nach Angaben der Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen müssen die Talsperren der sogenannten Saalekaskade Stauraum für die ab Mittwoch erwartete Schneeschmelze schaffen. So wird mehr Wasser abgelassen.

Die Hochwasserwarnung gilt vorerst bis zum 3. Februar. Ein weiterer Anstieg des Saalepegels über die niedrigste Alarmstufe 1 könne aber ausgeschlossen werden.

Abgabemenge in Talsperre Eichicht erhöht

Ab Montag wird etwa an der Talsperre Eichicht die Abgabemenge erhöht. Dadurch bleiben den Angaben zufolge die Abflüsse in der Saale hoch und werden an den Pegeln Rudolstadt und Saalfeld-Remschütz etwas oberhalb des Richtwertes für den Meldebeginn verharren. Am Pegel Rothenstein kann der Richtwert für den Meldebeginn innerhalb der nächsten 24 Stunden ebenfalls überschritten werden.

Die Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen wird vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz betrieben.

Neues Landesprogramm zum Hochwasserschutz entworfen

Derweil ist in Thüringen ein weiteres Landesprogramm für Hochwasserschutz auf den Weg gebracht worden. Nach Informationen des Umweltministeriums soll es für die Jahre 2022 bis 2027 gelten. Der Entwurf stehe online und könne diskutiert werden, so Ministerin Anja Siegesmund (B90/Grüne). Insgesamt seien Projekte von rund 400 Millionen Euro vorgesehen. Neben großen und zum Teil schon laufenden Vorhaben an der Gera nördlich von Erfurt und an der Hörsel in Eisenach werden unter anderem auch Pläne für Hasel, Ilm und Saale genannt. Bis zum 22. Juni dieses Jahres können sich Interessierte einbringen.