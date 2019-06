Rudolstadt-Schwarza Eine Waschanlage nur für Hunde

Sie steht direkt neben der Auto-Waschstraße und erinnert irgendwie an eine Dusche unter freiem Himmel. Rein geht es über eine rutschfeste Rampe, die von Jagdhund Aaron erstmal gründlich beschnuppert wird. Ansonsten nimmt Aaron das Ganze ziemlich gelassen. Denn was gleich kommt, das kennt er schon. Schließlich ist sein Herrchen David Krieger einer der Erfinder dieser Spezialwaschanlage, die im unterfränkischen Örtchen Wildflecken in Bayern entwickelt wurde.