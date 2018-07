In der Nähe des Ortes Birkigt bei Unterwellenborn ist am Mittwochabend ein Jäger erschossen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 56-Jährige bei einer sogenannten Erntejagd auf einem Feld vom Geschoss eines anderen Jägers getroffen. Er starb kurz darauf an seinen Verletzungen.

Am vergangenen Sonnabend war in Großsaara im Kreis Greiz ein Kind in einer Gartenanlage von einem Geschoss getroffen und verletzt worden. Laut Ermittlungen der Polizei stammte das Geschoss möglicherweise aus der Waffe eines Jägers, der auf einem angrenzenden Feld ebenfalls an einer Erntejagd beteiligt war. Gegen sieben an der Jagd beteiligte Männer wird nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt.